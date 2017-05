Alla fine arriva Kulkov. Ecco Between Rivers: il brand di calzature griffato dal “modello sexy di sempre”

Non solo le modelle, prima o poi, lanciano calzature e collezioni di pelletteria a loro nome. Ora arriva, caso forse unico finora, “il” modello. È Arthur Kulkov, definito da models.com come uno dei più sexy e iconici di sempre, scoperto nel 2008, una carriera decollata subito con campagne di rilievo e copertine sulle più importanti riviste internazionali. Oggi Kulkov, dopo anni di attività davanti all’obiettivo fotografico, ha deciso di lanciare una linea di calzature, sua (così dice) principale passione. Il nome scelto per il brand è Between Rivers, traduzione in inglese del nome della sua città natale, che propone diversi modelli di calzature di lusso in pelle, dalle sneaker alla classica Oxford, passando per dei modelli scamosciati. “Le linee taglienti, l’approccio asimmetrico a 360 gradi, l’alto livello nei dettagli ed il meglio della qualità europea”, si legge sul sito del brand, “sono alcune delle caratteristiche che ci rendono riconoscibili”. (mc)