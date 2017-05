Dagli anni 70 sulla cresta dell’onda, ha trasformato l’azienda della madre in un brand globale: addio a Laura Biagiotti

Si è spenta questa mattina all’ospedale Sant’Andrea di Roma, a 73 anni, la stilista romana Laura Biagiotti. Grande donna, apprezzata per le sue creazioni quanto per la sua personalità solare, amante spassionata della sua città. Era stata colpita da un arresto cardiaco mercoledì pomeriggio, e nel giro di pochi giorni la situazione si è aggravata fino alle estreme conseguenze. Era stata definita dal New York Times la “regina del cachemire”, per il magistrale utilizzo della lana preziosa nei suoi abiti, ma la maison che porta il suo nome è celebre in tutto il mondo per un’ampia gamma di creazioni e prodotti di altissima qualità: dalla cosmesi alla maglieria, dagli occhiali alla pelletteria, dalla biancheria per la casa alle calzature. Figlia d’arte e vulcanica creativa, Laura Biagiotti fece decollare l’azienda di famiglia creata dalla mamma Delia, a partire dal ’72 (anno della sua prima collezione). Negli ultimi anni era stata affiancata nel suo lavoro dalla figlia Lavinia. I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli.