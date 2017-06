Giro d’affari +14%, utili +18%: per Inditex un primo trimestre 2017 a doppia cifra

Un trimestre da leccarsi i baffi. Nel periodo gennaio-marzo 2017 il gruppo Inditex (Zara, Massimiliano Dutti e Bershka tra i brand controllati) ha raggiunto un giro d’affari da 5,6 miliardi, in crescita del 14% su base annua. Nello stesso periodo gli utili hanno fatto un balzo del 18% (654 milioni), mentre l’Ebitda per la prima volta ha superato il muro del miliardo di euro (1,1, per l’esattezza, in crescita del 17%). Nel quadro della progressione ad alto tasso, la performance del canale online (+12%) risulta deludente. Il gruppo Inditex con questi risultati (e ancor di più con un outlook ancora in double digit sul secondo trimestre) dà continuità agli ottimi risultati del 2016. E segna un allungo nell’eterno dualismo con H&M nel dominio del mass market.