Intrecciata, morbida, con effetto stone washed: da Zegna a Tod’s, tutta la pelle di Milano Moda Uomo

Al chiostro dell’Università di Milano si attendeva la prima di Alessandro Sartori alla guida di Ermenegildo Zegna. In un’atmosfera di nuance morbide come le forme, la mano del nuovo direttore artistico della griffe si è vista negli stivali in pelle elasticizzata e nelle sneaker Tiziano in pelle con effetto tricot molto morbida. A proposito di prime volte, nel capoluogo lombardo si è vista anche la presentazione della nuova collezione di calzature griffate Jimmy Choo, con mocassini e stringate in pelle intrecciata. Il calendario di Milano Moda Uomo, fashion week dedicata alla primavera estate 2018, ci propone ancora due giorni di sfilate. Il bilancio (provvisorio) oscilla tra le estreme sperimentazioni di Dsquared2, che stuzzica con anima rock e fantasie animalier (come nel caso del chiodo che unisce la pelle alla trama leopardata), al classicismo della borsa in coccodrillo di Versace. Dopo aver presentato la capsule collection “see now buy now” disegnata per Mr. Porter, a Villa Necchi Campiglio Tod’s ha fatto sfilare i suoi nuovi modelli. La pelle? Trattata al punto da sembrare tessuto, con effetti stone washed per calzature e accessori.