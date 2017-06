Il mondo della moda dice addio a Carla Fendi: era la “regina delle pellicce”

Aveva 80 anni, da tempo malata: si è spenta ieri 19 giugno nella sua residenza a Roma Carla Fendi. Presidente onorario del Gruppo Fendi, ha legato la sua vita al marchio con le “effe” incrociate e ha contribuito al successo mondiale della maison insieme alle sue quattro sorelle. Amata dal mondo della moda e della cultura, dove da anni si prodigava con la Fondazione che porta il suo nome, fondata insieme al marito Candido Speroni nel 2007, impegnata nel mecenatismo dell’arte e dell’artigianato. Conosciuta anche come la regina delle pellicce, aveva lavorato per anni al fianco di Karl Lagerfeld (nella foto, insieme), collaborando alla realizzazione di idee rivoluzionarie nella storia del fashion, come la mitica borsa baguette negli anni ’90. Con la crescita e lo sviluppo dell’azienda, Carla si è occupata prevalentemente della comunicazione, delle relazioni pubbliche e dell’immagine dell’azienda, parallelamente al settore creativo. Dopo la morte del marito, tre anni fa, la signora Fendi ha continuato con tenacia le attività in ambito culturale, soprattutto come mecenate e presidente onorario del Festival di Spoleto.