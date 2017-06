Pitti Uomo, giorno 2. Buona affluenza, espositori determinati: “Agganciamo nuovi clienti”

Oggi secondo giorno di Pitti Uomo con gli operatori soddisfatti dell’andamento della manifestazione, che però viene considerata più una vetrina che un’occasione di business. “Lo scopo della presenza al Pitti è quella di riuscire a catturare qualche cliente per poi dirottarlo nello showroom o comunque avviare una relazione commerciale” ci dice Arturo Venanzi della Franceschetti di Montegranaro. “Si viene per la presenza e per l’immagine. Diciamo che in bilancio è una spesa pubblicitaria per cui è bene che ci siano tante persone: vuol dire anche che c’è interesse. Difficilissimo catturare un ordine anche perché i modelli esposti sono pochissimi rispetto a quelli che compongono la collezione”. Per l’altro imprenditore marchigiano Enrico Paniccià della Giano di Torre San Patrizio che gestisce le licenze calzaturiere di Harmont & Blaine, La Martina e Woolrich “Pitti sta andando bene. Vedo tanta gente, buon feeling e sensazioni molto positive”. (mv)