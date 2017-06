Più pelle per Superga: “Vogliamo posizionare il prodotto in una fascia più alta”

Una parete dello stand Superga in esposizione a Pitti Uomo 92 (in corso alla Fortezza da Basso di Firenze) mette in mostra quasi esclusivamente scarpe in pelle. Salta all’occhio l’incremento dell’uso dei pellami sia nei modelli iconici che in quelli driving. “La pelle per nobilitare il prodotto” ci spiega il Global Brand Manager Diego Ficili. “Di pelle ne stiamo usando parecchia. C’era sempre stata nelle collezioni invernali, ma adesso l’abbiamo inserita anche nell’estivo”. Sono infatti proposti per la stagione summer 18 modelli in camoscio liscio, traforato o lavorato in modo da tirarne su il pelo (“hairy suede”), mentre per l’invernale l’iconica 2750 viene fatta in shearling, montone vero, ma anche in pelle di coccodrillo. “Vogliamo innalzare il posizionamento del prodotto per fare scarpe di livello sempre più alto e coprire una certa fascia di mercato”. Spazio anche alla diversificazione del prodotto con la produzione di mocassini driving shoes, per un abbigliamento più casual per l’uomo, senza rinunciare a linee special edition fatte in collaborazione con grafici e designer, come quella realizzata con Danilo Paura. (mvg)