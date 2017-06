Prada la colora coi fumetti, Versace ci confeziona i trench: ancora pelle a Milano Moda Uomo

“Non avevo mai prestato attenzione prima ai fumetti”, ha ammesso Miuccia Prada. Ma la stilista milanese ha saputo ravvedersi, perché nella collezione spring summer 2018 i cartoon li ha portati fin sulla pelle dei suoi accessori. È in pelle check black and white, allo stesso modo, il trench disegnato da Donatella Versace per la sfilata dedicata al fratello Gianni, morto nel 1997, vent’anni fa. Cala il sipario sulla Milano Moda Uomo, fashion week oggi all’ultimo giorno di programmazione. La Camera Nazionale della Moda Italiana comunica, intanto, dati positivi sull’andamento della moda maschile nostrana nei primi tre mesi del 2017. La crescita del settore è compresa tra il 4 e il 5%, trainata soprattutto dall’export (superiore al 5%). Tra gli sbocchi commerciali che hanno registrato le migliori performance ci sono Germania (+13%), Regno Unito (+22%) e Belgio (+11%) e la Spagna (+9%). Tra i mercati extra-europei ha una buona media l’Asia (+11%, picchi verso Corea del Sud e Hong Kong), mentre riprende quota la Russia (+21%).