S’ingrossa la fila per Jimmy Choo: in coda si mette anche Investcorp

Su Jimmy Choo piomba Investcorp. Al momento che il fondo di investimenti del Bahrein sia interessato al brand, messo a fine aprile in vendita dal gruppo JAP, è solo un’indiscrezione rilanciata dalla stampa anglosassone. Ma che il marchio possa far gola agli arabi, in passato nella proprietà di Gucci e che oggi detengono maison come Corneliani, ha rivitalizzato i mercati, con il titolo Jimmy Choo schizzato in Borsa. Intanto la maison non si lascia condizionare dal clima di incertezza intorno al suo futuro e continua a macinare risultati positivi. Con una nota l’attuale management sostiene di star compiendo “progressi eccellenti” con ottime performance in Asia e Giappone e buoni riscontri in USA e Paesi EMEA. La capitalizzazione, a oggi, è di circa 1 miliardo di dollari.