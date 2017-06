Stefano Gabbana difende le sneaker D&G: “Le api le abbiamo usate noi per primi, non Gucci”

Un gioco di specchi. Dopo aver pubblicato su Instagram un’immagine delle sneaker appena presentate dalla sua griffe, Stefano Gabbana si è sentito in dovere di fare una precisazione: “Ehm, è Gucci che si ispira a noi, non il contrario”. Già, perché le calzature sportive D&G dell’ultima collezione portano sulla tomaia cucita un’ape, proprio come quelle presentate un anno fa dalla griffe di Alessandro Michele. A chi glielo faceva notare, Gabbana ha spiegato (ancora sui social e sempre per immagini) che è stato il suo brand, per primo, a usare la fantasia delle api per le proprie collezioni nel 2015, mentre Gucci ha fatto sua la trama solo in seguito. Se Mr. Gabbana è abbastanza delicato nel prendere le distanze da Gucci, la maison ammiraglia del gruppo Kering continua ad accanirsi su Beyond the Rack anche dopo il suo fallimento. Il retailer canadese a febbraio 2016 si è beccato una denuncia perché avrebbe, secondo i legali della griffe, commercializzato borse Gucci contraffatte. Oggi, che Beyond the Rack è fallito, dall’Italia non arriva nessun segnale distensivo. Perché? La stessa società canadese, con una buona parte dello stesso staff, ha già fondato una nuova piattaforma multibrand già operativa online. Attenti a loro!