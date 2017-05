VF Corporation (Timberland) a fatica nel primo trimestre, ma conta di crescere fino al 2021. Puntando sulla calzatura

Calo del fatturato del 2% e utile operativo a -6% nel primo trimestre per VF Corporation. In discesa anche gli utili, arretrati del 20%, a 209,2 milioni. Il colosso USA, che controlla diversi marchi tra i quali anche Timberland, ha archiviato l’ultimo trimestre fiscale a 2,582 miliardi di dollari di ricavi (-1% a cambi costanti e -2% a cambi variabili) e 370 milioni di utile operativo. Il gruppo ha da poco presentato un piano quinquennale nel quale dichiara di voler puntare soprattutto su Vans, The North Face e Timberland per poter crescere dal 4 al 6% annuo fino al 2021. In questo primo trimestre, i primi due hanno avuto delle perfomance positive (+6% per The North Face e +5% per Vans) mentre il brand calzaturiero ha perso il 5%. Perdite maggiori sono state registrate sui jeans Wrangler (-10%) e Lee (-7%). Vf subisce la contrazione del mercato di casa (-5%) mentre l’export aumenta del 2%, il wholesale e il retail sono in calo rispettivamente del 5 e del 6%. Nonostante questi dati il gruppo punta ad ottenere una leggera crescita di fatturato per l’esercizio 2017, mirando a un margine lordo del 49,6%. (mv)