A volte ritornano: in Italia rinasce Clivia, la borsa delle dive anni ’60. Negli USA risorge Bienen-Davis

Torna Clivia, la clutch che fece impazzire le dive negli anni ’60. Verrà prodotta in 99 esemplari in pellame pregiato. Segnerà il ritorno del marchio Lacavera Milano 1970 che l’ha inserita all’interno della collezione NewZero grazie alla rilettura del designer Liborio Intorre. Lacavera Milano 1970 s’impose negli anni Settanta assieme ad altri marchi leader della pelletteria italiana come Gucci e Ferragamo. A distinguere le sue borse le due L in argento e oro, avvinte in un abbraccio. Negli Stati Uniti, invece, risorge uno dei brand favoriti dall’Alta Società americana nella prima metà del ‘900. Fondato nel 1931, chiuso nel 1976, torna sugli scaffali il brand Bienen-Davis. Accade per iniziativa di Richard Bienen, socio di Mark Cross e direttore creativo di Meredith German, con un passato da Marc Jacobs e Reed Krakoff, nonché nipote del fondatore. Alcune delle borse – tutte made in Italy – escono dalle stesse fabbriche che le produssero negli Anni Sessanta. I primi quattro modelli iniziali, acquistati da Barneys New York e Matchesfashion.com, esordiranno a settembre con prezzi dai 1.295 ai 3.995 dollari. (pt / mv)