“La pelle? Indispensabile per la nautica” dicono a Versilia Yachting Rendez-Vous. Interesse e successo per la presenza di Lineapelle

“La pelle è uno dei materiali dell’arredamento sui quali è stato investito di più in ricerca e sviluppo. È diventata l’interprete principale dell’interior design della nautica, grazie a tecniche talmente avanzate da non avere più limiti di utilizzo”. Così Roberta Mantellassi, titolare della storica azienda di arredamento Mantellassi 1926, ha commentato la presenza di Lineapelle al Versilia Yachting Rendez-Vous, kermesse dedicata alla nautica di diporto di fascia top in corso fino a domenica 14 maggio presso la Darsena di Viareggio. “La pelle per l’interior design della nautica di alto livello è diventata indispensabile”, aggiunge Sergio Lubrani di CuoioArredo che lavora principalmente per l’arredo di interni di mega yacht e, insieme ad altri partner conciari, ha realizzato l’allestimento in cuoio dello stand Lineapelle. “La pelle è richiestissima – aggiunge -: è entrata ormai a far parte dei materiali che su una barca di lusso ci devono essere”. In un salotto di 100 metri quadri, allestito in collaborazione con MyVintage Academy, davanti a una carrellata di imbarcazioni extralusso ormeggiate in gran spolvero, la pelle spicca con la sua identità fashion, tra artigianato e alta tecnologia, per comunicare al mondo della nautica le sue enormi potenzialità stilistiche ancora inesplorate. Nella foto: un artigiano cuce in tempo reale il rivestimento di un volante nautico all’interno dello stand Lineapelle.