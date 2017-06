Commissione Tecnica UNI: sarà UNIC a presiedere quella che si occupa di Cuoio, Pelli e Pelletteria

UNI è l’Ente Italiano di Normazione. UNIC è l’Unione Nazionale Industria Conciaria. Al suo interno, UNI ha attivato una Commissione Tecnica (numero 013) impegnata in ambito Cuoio, Pelli e Pelletteria. UNIC, va da sé, ne fa parte e ne ha seguito la segreteria. Parliamo al passato, perché ora l’Unione Nazionale Industria Conciaria assumerà la presidenza della Commissione con l’obiettivo di accelerare le procedure di redazione e approvazione interna delle norme, proporle in sede europea e arrivare ad avere norme condivise e internazionali che garantiscano omogeneità di risultati, in ambito chimico soprattutto. È prevista anche la costituzione di gruppo di lavoro ad hoc per lo sviluppo di metodi di analisi dei prodotti chimici, per affrontare e limitare il proliferare di MRSL (Manufacture Restricted Substance List). Attenzione anche per i ring test (l’analisi dello stesso campione da parte di più laboratori) sul contenuto di formaldeide nelle pelli e misurazione della loro superficie.