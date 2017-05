213.250 euro in pochi giorni: le borse modulari Hymy ringraziano il crowdfunding “alla marchigiana”

Grazie a Cofyp, nuova società di equity crowdfunding di Macerata, in pochi giorni il nuovo marchio marchigiano di borse personalizzabili Hymy ha raccolto 213.250 euro e ha aumentato il proprio capitale sociale. Hymy (che in finlandese vuol dire sorriso) produce borse componibili e modulari, completamente personalizzabili in centinaia di combinazioni. Nato nel 2015 dall’idea del giovane designer Stefano Galandrini, il marchio produce borse con la collaborazione dell’azienda marchigiana Art-Pelle di Corridonia. Tra queste molti modelli in pelle di vitello nelle diverse finiture derby, gummy o vernice lucida. (mv)