Il Bisonte a passo di carica. Obiettivo +25% nel 2017, grandi progetti al retail, nuova vita alla sede di Pontassieve

“Abbiamo a budget per l’anno in corso una crescita del 25% del fatturato rispetto ai circa 21 milioni del 2016”. Sono ambiziosi gli obiettivi che il nuovo CEO del marchio di pelletteria fiorentino Il Bisonte, Sofia Ciucchi, ha annunciato a MFFashion. Il brand controllato dal fondo inglese Palamon Capital, sta attuando un piano di investimenti al retail. Inaugurerà a luglio un punto vendita in via Santo Spirito a Milano, città da cui mancava dal 2010, mentre a giugno è in programma l’apertura di un nuovo spazio all’interno di Palazzo Corsini a Firenze che accoglierà showroom, uffici marketing e commerciali, precedentemente ubicati a Pontassieve. Qui, gli spazi di vendita saranno convertiti in reparto prototipia e industrializzazione con l’aggiunta di un laboratorio esterno. “Per il momento stiamo rispettando gli obiettivi – spiega Ciucchi -. Inoltre abbiamo in programma in Giappone tra le due e le tre aperture all’anno sul medio periodo, ma riscontriamo anche un aumento della richiesta dal canale multimarca”. Novità anche sul fronte stile: dopo la nomina della designer Emma Hill come consultant creative director, è in corso una “razionalizzazione dell’offerta dei prodotti iconici in vacchetta” che rappresentano l’80% delle vendite, oltre a una collaborazione con l’Accademia Costume & Moda di Roma per “reinterpretare le borse trasformabili e sviluppare la proposta uomo, oggi meno del 30% del fatturato”.