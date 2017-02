C’è Principe dietro le nuove collezioni di borse Les Copains e Blauer: aggiudicate le licenze dal prossimo autunno-inverno

Per il brand bolognese Les Copains la presentazione di una collezione Donna da 70 modelli è un ritorno alla pelletteria. Per la bresciana Blauer, che invece vara 80 prodotti per lo più rivolti all’Uomo, è un investimento sugli accessori. La leva di entrambe le operazioni è l’azienda Principe di Varese, che si è aggiudicata la licenza di produzione e distribuzione delle nuove collezioni a partire dall’autunno-inverno 2017/2018. L’intesa con Les Copains è a livello mondo e di durata triennale, quella con Blauer è invece di portata europea e di durata quinquennale. Principe è un’azienda che crea pelletteria, calzature e accessori. Ha uno showroom a Milano e un brand proprio. Gestisce da anni la licenza Cerruti 1881 per gli accessori e di Ungaro per calzature e pelletteria Uomo.