Coach arriva in Montenapoleone: store “a tutta pelle”, shearling per le sedute e Craftsmanship Bar per la cura degli accessori

Dopo aver stupito New York con la sua sfilata unificata, Coach entra a far parte del Quadrilatero della moda milanese con una nuova boutique in via Montenapoleone. Il brand americano, che quest’anno festeggia il suo 75esimo anniversario, ha inaugurato il 10 febbraio il suo flagship store di Milano dove collezioni donna e uomo ready-to-wear e accessori sono affiancate da un Craftsmanship Bar dedicato alla cura, alla riparazione e alla personalizzazione delle borse e di tutta la piccola pelletteria. Lo spazio di 1650 metri quadrati disegnato da Stuart Vevers, creative director del brand, e dall’architetto William Sofield ha alcune altre caratteristiche “a tutta pelle”, a partire, soprattuttoo, dalle sedute: pelle e shearling, tanto per gradire… (mvg)