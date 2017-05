Giocare con la pelle, scoprendola, dai 3 a 12 anni. Succede domani da Montblanc, per il festival Firenze dei Bambini

Bambini da Montblanc per giocare con la pelle. E scoprila. Nell’ambito del festival Firenze dei Bambini, tre giorni di eventi dedicati ai più piccoli, domani (domenica 21) dalle 11 alle 18, presso il punto vendita fiorentino di Montblanc, in via Tornabuoni, un artigiano del brand accoglierà bambini da 3 a 12 anni e li accompagnerà nella realizzazione di morbide e piccole mucche attraverso l’assemblaggio di ritagli di pellame della collezione Montblanc. Gli animali verranno poi regalati ai bambini. All’interno del festival è prevista una “città dell’artigianato” dove i bambini esploreranno i mestieri manuali. Tra le attività speciali proposte durante l’iniziativa, anche la visita al Museo Salvatore Ferragamo. (mv)