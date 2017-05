La pelletteria di Scandicci nel primo trimestre 2017: una parte è tornata a correre (seguendo le griffe), un’altra fatica a restare a galla. “Arranca chi non cambia” e non riesce a gestire “l’incredibile frammentazione della produzione”. Soddisfazione abruzzese, pessimismo marchigiano. Tratto da LaConceria n. 19 – clicca qui per accedere a tutti i contenuti