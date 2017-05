La favola di Massimiliano Mastrangelo e del suo brand, Lisiánthus: 16 anni, stilista di borse. Complice l’attrice Kelly Rutherford

Ha 16 anni ed è stato definito il più giovane direttore creativo al mondo. Si chiama Massimiliano Mastrangelo, ha disegnato una collezione di borse griffata Lisiánthus (il suo brand) che ha stregato l’attrice statunitense Kelly Rutherford, ora testimonial della collezione stessa, composta da 4 modelli in 13 versioni. Le borse sono realizzate a mano in pelli esotiche e vitello pregiato. Mastrangelo ha cominciato a disegnare le prime borse un anno fa. Poi, grazie a Twitter e Instagram, sono cominciati i contatti con l’attrice. Massimiliano le fa un ritratto, lo spedisce all’attrice e lei lo invita a New York. Da quell’incontro nasce l’ispirazione per le borse che trovano un finanziatore nel padre di Massimiliano, Bruno Mastrangelo, che invia i disegni a ABFlorence, pelletteria di Scandicci che produce per grandi griffe del lusso. L’azienda crede nel giovane designer, lo incontra e decide di produrre le borse. Sembra una favola. Una volta tanto, è realtà. (mv)