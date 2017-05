L’occhialeria fatica, Fedon rallenta. Le vendite del primo trimestre si fermano a 15,2 milioni di euro

Giorgio Fedon risente delle difficoltà del settore ottico. Il gruppo veneto di pelletteria e accessori per l’occhialeria ha infatti registrato un fatturato consolidato di 15,7 milioni di euro nel primo trimestre dell’anno, un risultato positivo anche se leggermente in calo rispetto a quanto ottenuto nello stesso periodo del 2016, vale a dire 17,2 milioni. L’Ebitda è pari a 607.000 euro, in calo rispetto ai 944.000 euro al 31 marzo 2016. Nonostante ciò, risulta molto positivo l’andamento dei monomarca che crescono dell’11% arrivando a vendere prodotti per un valore di 1,1 milioni, numeri a cui hanno contribuito le nuove aperture, che proseguiranno con quelle di Padova e Madrid. Proprio nella capitale spagnola, come ha annunciato l’amministratore delegato Maurizio Schiavo, avrà sede la filiale spagnola del gruppo. A Padova, invece, “inaugureremo fra pochi giorni il primo negozio dal modello di vendita innovativo, che propone un’esperienza di acquisto fisica e, al tempo stesso, virtuale, grazie alla quale sarà possibile, tra l’altro, scegliere il prodotto su touch screen e vederselo recapitare direttamente a casa”.