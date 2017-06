Moleskine, dal taccuino alla borsa in pelle. Montblanc presenta Heritage 1926, collezione prodotta a Scandicci

Gli accessori Moleskine sono nati in poliuretano, come un’interpretazione del notebook con la copertina rigida in versione accessorio. Da alcuni anni però la produzione di borse, zaini e portafogli si è sviluppata anche in pelle con un’attenta selezione dei materiali. Nell’ultima collezione (a destra, nella foto), presentata in questa edizione di Pitti Uomo, la produzione di pelletteria è triplicata: non a caso questa è la prima volta che il brand partecipa alla kermesse modaiola fiorentina. Si sta cercando di allargare il mercato sul settore fashion. “Prima avevamo solo 4 modelli di borse in pelle, ora ne abbiamo 11 con una gamma di colori molto più varia – ci racconta Margherita Mazzini, senior product manager di Moleskine – non solo più il classico nero dell’agenda iconica, ma anche marrone chiaro, verde muschio, avio e rosso terracotta”. La collezione di pelletteria è destinata a un consumatore “urban nomade”, fatta per chi si sposta in continuazione per lavoro e per il tempo libero. Linee essenziali e dettagli curati, come gli organizer interni con il richiamo al taccuino con la scritta “In case of loss”. Anche nella proposta di portafogli primeggia la pelle con due versioni: una con pellame liscio e una linea con la grana più evidente. Montblanc, al contempo, ha scelto la pelle toscana per realizzare la nuova linea di accessori Montblanc Heritage 1926 (a sinistra nella foto), presentata in questi giorni a Firenze e sviluppata interamente all’interno della manifattura di Scandicci (Firenze). La collezione, che sarà disponibile da settembre prossimo in tutte le boutique del brand, è formata da una ventina di modelli tra borse, portafogli e accessori. Montblanc, brand controllato dal colosso svizzero Richemont, ha deciso anche di utilizzare tannini vegetali ed emollienti che donano alla pelle un profumo distintivo, rendendo ogni prodotto unico. (mvg/mv)