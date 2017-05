Pineider, il rilancio (firmato Rovagnati) passa dalla pelletteria: “La produzione torna in Toscana”

Rovagnati rilancia Pineider. L’azienda brianzola di salumi avrebbe già avviato il piano industriale che prevede, tra le altre cose, l’investimento forte nella produzione di penne, carta e articoli di pelletteria. “Stiamo lavorando su nuovi prodotti hi-tech per la scrittura e abbiamo intenzione di riportare la produzione di pelletteria in Toscana con il lancio di nuovi prodotti” conferma sulle pagine de Il Sole 24 Ore Giuseppe Rossi, ex Simonetta e ora direttore generale di Pineider. Il nuovo corso prevedrebbe inoltre il ritorno della sede aziendale a Bagno a Ripoli (Firenze), dove è situato anche lo stabilimento produttivo, l’inserimento di manager e figure specializzate per un totale di una decina di nuove assunzioni e l’organizzazione di un nuovo showroom nel capoluogo toscano.