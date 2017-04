San Mauro Pascoli: ecco Estemporanea, pelletteria vincente all’estero che punta a diventare “profeta in patria”

Due giovani “in crisi di idee e progetti” due anni fa aprono un’azienda di borse e accessori a San Mauro Pascoli. Oggi hanno 25 dipendenti ed esportano il 90% del prodotto. È la storia di Estemporanea, scommessa dei 28enni Riccardo Ugolini e Luca Vicini: prodotto rigorosamente made in Italy, un migliaio tra borse e accessori venduti ogni anno. “Siamo amici d’infanzia, eravamo alla ricerca di uno stimolo creativo – raccontano –. Così è nata questa impresa che mette a frutto le nostre rispettive competenze”. Ugolini, un passato negli uffici stile di Giuseppe Zanotti e Casadei, è il direttore creativo; Vicini, laurea in imprenditorialità e innovazione, è il manager. “La prima collezione a fine 2015 a Londra, New York e Parigi: circa 35 modelli, è andata bene con la vendita di un migliaio di pezzi”, spiega Luca Vicini. Il loro mercato oggi è per lo più extra Europa, Cina Giappone, Singapore, Hong Kong e Stati Uniti. L’obiettivo è, per assurdo, “varcare” il confine italiano: “Il 90% delle produzione finisce all’estero, vogliamo essere più presenti in quello di casa nostra”. (ff)