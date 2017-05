The Bridge, la cura Piquadro funziona: a 6 mesi dall’acquisizione, fatturato in crescita del 20%

Lo scorso novembre Piquadro ha acquisito l’80% della società Il Ponte Pelletteria di Scandicci, alla quale fa capo The Bridge, brand fondato nel 1969. “Non avrei sperato, però, di ottenere risultati tanto positivi in meno di sei mesi” ha raccontato il presidente e A di Piquadro Marco Palmieri al Sole 24 Ore, dopo aver sottolineato come l’acquisizione fosse avvenuta in un momento di incertezza per i mercati di riferimento. Nel primo trimestre 2017 le vendite infatti sono cresciute del 20% ed anche in occasione di Pitti a gennaio le risposte dei buyer sono state molto buone, facendo prospettare un aumento degli ordini del 30%. La previsione di Palmieri per quest’anno è quella di “chiudere il 2017 con un balzo del fatturato del 15/20%”, assumendo dei giovani e potenziando i laboratori della storica azienda. (mc)