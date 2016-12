Welfare aziendale nuova prassi: Furla vara un progetto per 1.600 dipendenti

Il welfare aziendale diventa, sempre più, prassi trasversale: dalle griffe risalendo a monte della filiera. Dopo Kering, Conbipel e Eurosuole e, in misura minore i calzaturifici della Valdinievole, arriva Furla for You, programma di welfare della maison bolognese di pelletteria che coinvolgerà circa 1.600 persone in tutto il mondo. Il progetto tiene in considerazione le culture dei vari Paesi e offre assistenza sanitaria, istruzione, coperture assicurative e al tempo libero. Furla for You prevede il rimborso delle spese per l’istruzione dei figli, coperture di disabilità a lungo termine, polizze vita, previdenza complementare ed altro. “L’impegno del Gruppo Furla esprime la volontà del brand di investire in risorse volte ad aumentare il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, fautori della crescita aziendale” ha dichiarato il direttore generale Alberto Camerlengo. (mv)