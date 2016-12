91 anni e non sentirli (producendo per griffe e privati): festa a Firenze per la Pellicceria Cioni

Crisi o non crisi, c’è chi, nella pellicceria, è sempre stato capace di mantenere la propria posizione di mercato. E quando si dice “sempre” ci si avvicina molto, visto che la Pellicceria Cioni di Firenze ha appena compiuto 91 anni di attività. Inaugurata nel 1925 nel cuore di Firenze, Cioni produce in un laboratorio distribuito su 3 piani di un antico palazzo in via Ricasoli, affacciato (con 27 finestre) sul Duomo. 30 artigiani specializzati rinnovano una tradizione portata avanti con passione e creatività dalla famiglia Cioni, giunta alla terza generazione. Cioni produce oltre duemila capi all’anno solo per le grandi griffe internazionali, e continua a lavorare anche per i privati, come tradizione familiare, per la rimessa a modello di giacche o cappotti a cui “dare nuova vita”.