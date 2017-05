E con questo sono 8: la scarpa portoghese piazza l’ennesimo rialzo. Primo trimestre 2017: export a +8,9%

Non si arresta l’export calzaturiero portoghese, cha incamera l’ottavo rialzo consecutivo. Nel periodo gennaio-marzo 2017 è cresciuto dell’8,9% con vendita di 24 milioni di paia per un controvalore di 535 milioni di euro. Nel dettaglio è la Francia il mercato di maggiore ricezione (124 milioni, +9,5%), seguita da Germania (95 milioni, +14,1%) ed Olanda (71 milioni, +4,7%). Nel primo trimestre l’Europa segna un +8% e gli USA il +6,2%. Nonostante il +23%, la Russia costituisce ancora un partner commerciale di modeste dimensioni (9 milioni di euro). Il 95% della calzatura portoghese – secondo i dati dell’associazione nazionale di categoria – è destinato all’export. Nel 2016 il settore ha esportato 81,6 milioni di paia per oltre 1,9 milioni di euro per una crescita in termini di fatturato del 3,2%. (pt)