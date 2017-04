C’è un retail che funziona

È un mondo spaccato a metà, quello del retail calzaturiero. In tutta Europa ci sono insegne che hanno l’acqua alla gola, chiedono di accedere a procedure di salvataggio (per mettersi in sicurezza), cercano acquirenti, chiudono negozi. Moltissimi negozi. Poi invece, in particolare in Italia, c’è chi viaggia in senso inverso e gode di una crescita che, a volte, sorprende. Ecco, dunque, cinque casi di grande positività europea più uno di netta controtendenza all’americana.

Tratto da LaConceria n. 14 – clicca qui per accedere a tutti i contenuti