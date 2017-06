Iniziato male, proseguito peggio. Il 2017 è l’ennesimo anno nero per i multimarca di scarpe e pelletteria

L’ultimo caso è di pochi giorni fa. A Trieste un noto negozio di calzature del centro cittadino ha chiuso i battenti, decidendo di regalare 1.500 paia di scarpe invendute ai più bisognosi. È la metafora di un 2017, per il retail multimarca italiano specializzato in accessori, iniziato male e proseguito peggio. A gennaio tre insegne gettarono la spugna a Treviso, Padova e Venezia, annunciando la chiusura: Via Veneto Calzature, Giovani e lo storico calzolaio Dal Mas. Il primo era gestito da una famiglia che già due anni fa aveva provato a rilanciare l’attività cambiando il nome scelto 40 anni prima (Spaip Calzature) in Via Veneto Calzature, senza però riuscire a invertire la tendenza. Inevitabile, dunque, la chiusura. Ad aprile era stata la pelletteria Diana di Brescia ad arrendersi ai problemi economici annunciando la svendita per cessata attività e parlando di uno “scenario disastroso per la pelletteria”, che poi “è di tutto il commercio in generale”.

(mc)