CLeAR, dopo l’incontro di ieri brand e concerie più vicini alla definizione delle linee guida per le analisi chimiche

In dirittura d’arrivo. Il testo per le linee guida per la gestione delle analisi chimiche e dei relativi risultati è stato presentato ai partecipanti al CLeAR (Confidence in Leather Analysis Results), il tavolo promosso dalla primavera 2016 da UNIC con i protagonisti della filiera della moda. Il documento è stato dibattuto durante l’incontro in programma ieri presso la sede milanese dell’Unione Nazionale Industria Conciaria e adesso, stando alle aspettative dei membri del tavolo, si può prevedere che arrivi alla versione definitiva dopo l’estate. CLeAR, progetto nato perché tutti gli attori della moda (concerie, griffe italiane ed estere, fornitori e addetti ai lavori) definiscano gli stessi criteri di interpretazione delle analisi chimiche, si avvicina al risultato. L’obiettivo è arrivare alla definizione univoca dei metodi di analisi chimiche sui pellami, all’affidabilità dei risultati e, infine, alla minimizzazione dei margini di errore. Ci siamo quasi.