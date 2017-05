Mosca: maxi incendio devasta magazzino di scarpe. Due giorni per spegnere le fiamme

Ci sono voluti due giorni per domare le fiamme di un vasto incendio che ha divorato un magazzino di scarpe a Lytkarino, un comune della periferia di Mosca, estendendosi per una superficie di 2.700 metri quadrati. Il magazzino coinvolto è a due piani e si trova in via Parkovaya. Si sono verificati crolli di porzioni di fabbricato su circa 1.200 metri quadrati. Sono stati impegnati 119 vigili del fuoco e 32 mezzi antincendio, compresi elicotteri che hanno effettuato 129 scarichi di acqua. Nell’area di emergenza, i soccorsi hanno anche inviato una unità mobile per misurare e monitorare le emissioni di sostanze nocive presenti nell’aria. Vista la gravità dell’incendio, la notizia è stata battuta ieri anche dall’agenzia Tass. (mv)