A Mosca “nevica sul ghiaccio”. Ufficiale: altri sei mesi di sanzioni UE. Intanto in Russia esplode lo shopping cinese

“Nevica sul ghiaccio. E non solo per il settore calzaturiero. Gli imprenditori italiani sono costretti a subire di tutto e non hanno alcuna protezione”. Questo il commento di Marino Fabiani, imprenditore calzaturiero di Fermo e coordinatore del Laboratorio Russia all’interno di Assocalzaturifici, sulla decisione ufficiale dell’Unione Europea di prorogare le sanzioni commerciali verso la Russia di altri sei mesi, fino al 31 luglio 2017, così come era stato previsto. Francia e Germania avrebbero proposto una estensione delle sanzioni oppure la proroga di un anno. Proposte che hanno trovato un forte ostacolo nell’Italia e nell’Olanda. Intanto in Russia si consolano con Pechino. I centri commerciali TsUM di Mosca e DLT di San Pietroburgo, nel corso del 2016, hanno infatti registrato acquisti da compratori cinesi cinque volte superiori a quelli dello scorso anno, arrivando alla cifra record di 215 miliardi di dollari. Da TsUm la quota cinese sugli acquisti complessivi è salita dal 3 al 9% nel primo semestre 2016, da DLT dal 7 al 22%. Ma cosa accadrà il prossimo anno quando i prezzi del lusso aumenteranno? Gli operatori prevedono infatti che nel 2017 ci sarà una ripresa dei consumi dei prodotti moda che però non supererà il 3%. I prezzi di questi prodotti non sono destinati ad aumentare, tranne quelli del segmento lusso che dovrebbero registrare un aumento del 10-15%, in particolare su articoli esclusivi, in edizione limitata o realizzati con materiali costosi. (mv)