Sanzioni alla Russia e non solo: dalle Marche Melchiorri accusa la politica, dal Brenta Baiardo dice invece che…

Dove finiscono le colpe della politica e inizia la responsabilità degli imprenditori? Nelle Marche Giampietro Melchiorri (a sinistra), presidente di Confindustria Fermo, spara a zero e urla “vergogna!” alla deludente classe politica, “silente” di fronte alla proroga delle sanzioni verso la Russia, così come in silenzio sono rimasti istituzioni, associazioni e sindacati. Melchiorri si chiede dove sia finita la defiscalizzazione dei campionari e si fa portavoce della precarietà del Fermano, un territorio che non ha una Questura e rischia di ritrovarsi senza provincia, senza Camera di Commercio, con la Prefettura a rischio e un tribunale sotto dimensionato. Diversa la visuale di Giuseppe Baiardo (a destra), ex Iris e oggi in pista con la Cdivertiamo di Fiesso: “È vero che la politica sta trascurando il manifatturiero italiano da 50 anni ma non possiamo scaricarle tutte le colpe addosso. Se voglio continuare a produrre scarpe a 35 euro in Italia e non ci riesco non posso prendermela con la politica. Sanzioni? Danno fastidio ma non bisognava concentrarsi solo sulla Russia. Defiscalizzazione campionari? Non cambia la vita di un’azienda. Il problema è vendere. Se vendi, il costo dei campionari si sopporta facilmente”. Secondo Baiardo la politica deve sburocratizzare, controllare le produzioni irregolari in Italia (di stranieri e italiani), intervenire su quella parte del costo del lavoro che va allo Stato senza che poi si ricevano servizi adeguati. Poi ci sono le responsabilità “di un settore calzaturiero italiano che in generale fa fatica a cambiare mentalità, ad adeguarsi al mercato attuale, a pensare al futuro e ai giovani”, chiude Baiardo. (mv)