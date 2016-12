La West Coast attrae le griffe (l’ultima: Dior). La Los Angeles Fashion Week si impone tra le capitali della moda

L’ultimo riconoscimento è venuto da Maria Grazia Chiuri, la stilista ex Valentino oggi a capo della direzione creativa di Dior, che ha deciso di presentare la prima collezione Cruise realizzata per la maison del gruppo LVMH non a Parigi, ma a Los Angeles. Non è la prima volta che Dior diserta la Ville Lumière per questo appuntamento, ma è la prima in cui, anziché Londra o Monaco, sceglie la metropoli della West Coast statunitense. Los Angeles è la città del momento e si sta ritagliando un ruolo tra le capitali della moda, soprattutto a discapito di New York. L’elenco delle diserzioni di griffe che alla Fashion Week newyorchese hanno preferito quella losangelina è lunga e prestigiosa: Tom Ford, Tommy Hilfiger, Moschino e Rebecca Minkoff, solo per citare alcuni nomi. Secondo gli addetti ai lavori, sono due le ragioni principali del successo di Los Angeles. La moda ha bisogno di innovare e sperimentare, anche in passerella, soluzioni nuove (vedi see now buy now): meglio allora una città che lascia carta bianca agli stilisti come LA ad altre, come la Grande Mela, che pur nell’innovazione vogliono attenersi a schemi consolidati. Allo stesso modo, se il nuovo obiettivo di una parte dell’alto di gamma è annullare le mediazioni ed essere vicine ai propri fan, ha più senso che le sfilate non si tengano solo dove c’è il pubblico specializzato, ma anche dove si concentrano i consumatori. (rp)