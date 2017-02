NYFW, dai pattini di Thom Browne, ai sandali con pelliccia di Coach, fino ai mega platform di Marc Jacobs, le scarpe sono da urlo

La New York Fashion Week ha appena chiuso i battenti, ma molte trovate originali nella calzatura hanno lasciato un segno indelebile nelle stagione autunno/inverno 2017-18. Partiamo proprio dall’ultima sfilata in calendario, quella di Marc Jacobs che ha fatto sfilare (per strada) altissimi zatteroni, torreggianti platform per mocassini e stivali. Alte zeppe per i sandali firmati Ralph Lauren, che ha fatto calzare alle sue modelle solo scarpe aperte in pelle di pitone. Sorprendenti poi le scarpe simili a pattini da ghiaccio disegnate da Thom Browne: la tomaia in pelle ricorda un abito maschile (con camicia e cravattino) e il tacco è uguale alla lama degli ice skate. Estrose evoluzioni anche nel fashion show co-ed di Coach: glam sneakers con suola platform e inserti di shearling, ma anche pelliccia e montone nel sotto piede dei sandali con fibbie di pelle e strass. Tacchi dorati dalla forma scultorea per i sandali aperti di Proenza Schouler e per le décolleté di Michael Kors. Stivali lace up alti fino a sopra la coscia per Philipp Plein e high boots anche per Victoria Beckham, col tacco a spillo per Yeezy Season 5. Gli stivali sono invece ricamati con fiori per Libertine e (addirittura) con immagini di Gesù per Jeremy Scott.