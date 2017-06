Paris Fashion Week, voglia di pelle anche d’estate. Leggerissima per trench e giacche, strutturata per scarpe e stivali

Ormai le regole della stagionalità sono saltate da un pezzo. Giacche, trench, gilet e pantaloni in pelle non sono più da tempo una prerogativa dell’autunno-inverno. In questa settimana della moda maschile, in corso a Parigi, il desiderio di utilizzare la pelle, senza doversi limitare a canoni stagionali, sembra più forte che mai. Alti stivali da cavallerizzo, lunghi impermeabili neri e lisci gilet dal gusto anni ’70, sono sfilati sulla passerella di Ann Demeulemeester. Anfibi di pelle nera lucida, anche con punta in metallo, hanno calcato il défilé di OAMC (genderless); sandali chiusi da fasce di pelle e un gioco di elastici per Lemaire, dove i modelli indossano comode giacche di leggero camoscio. I pantaloni in pelle li ritroviamo in marrone chiaro nel fashion show di Y/project e in argento specchiato nell’eccentrica collezione di Walter Van Beirendonck. La maggior parte delle scarpe sono chiuse: oltre agli stivali come per Rick Owen, anche quelle basse sono ben strutturate (vedi le allacciate con borchie di Louis Vuitton) spesso portate con il calzino in vista.