Via alla New York Fashion Week: ritornano “see now-buy now” e sfilate unificate. Gucci diserta le passerelle e partecipa con un murales

Parte oggi, inaugurata dalla sfilata di Nicholas K, la settimana della moda donna di New York, con più di 100 presentazioni in programma fino al 16 febbraio. La kermesse risente, però, dell’assenza di chi ha preferito la west coast, come Tommy Hilfiger che ha deciso di sfilare con la formula “see now-buy now” a Venice Beach (California), ma anche di chi ha optato per Parigi e avere più tempo per ultimare le collezioni (esempio: Rodarte e Proenza Schouler). La tendenza del “vedi e compra” si conferma a New York nelle presentazioni di Zadig & Voltaire (in versione “co-ed”), Mansur Gavriel e Banana Republic. Tra le sfilate più attese: l’esordio di Raf Simons, alla guida stilistica di Calvin Klein, e il ritorno di Philipp Plein nella Grande Mela, dopo aver lasciato Milano. Occhi puntati anche su Ralph Lauren, che festeggia 50 anni di storia e affronta una fase di grandi cambiamenti dopo le recenti dimissioni del ceo Stefan Larsson. Grande curiosità anche per la sfilata unificata di Coach, il 14 febbraio e quella di Oscar de la Renta che si svolgerà insieme a Monse, i cui fondatori, Laura Kim e Fernando Garcia, sono co-stilisti di entrambi i brand. Altre sfilate in programma: Jason Wu e Jeremy Scott (10 febbraio), Lacoste, Alexander Wang e Francesca Liberatore (11 febbraio), Victoria Beckham e Hood by Air (il 12), Zac Posen (il 13), Tory Burch, Moncler Grenoble e Chiara Boni La Petite Robe (il 14), Michael Kors, Derek Lam e Anna Sui (il 15). Gran finale giovedì 16 con lo show di Marc Jacobs. Una nota di colore (anzi, di vernice) la regala Gucci. La maison del gruppo Kering, che sarà protagonista alla Fashion Week di Milano e non partecipa a quella di New York, ha deciso comunque di far sentire la propria presenza nella Grande Mela. Come? Commissionando un murales su una superficie di 230 metri quadri in Lafayette street (nella foto) all’illustratrice Jayde Fish. Non passerà inosservato.