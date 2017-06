I calzaturifici italiani che corrono con le sneaker: le storie di Master of Arts e Alberto Guardiani

Il brand Moa – Master Of Arts, nato a Firenze nel 2013, prevede di raddoppiare il fatturato quest’anno, portandolo da 2 a 4 milioni di euro, anche grazie alle vendite online che oggi valgono 5 paia al giorno. “Vorremmo chiudere il 2018 a 6 milioni di euro di giro d’affari” afferma a Fashion Network il fondatore e titolare Matteo Tugliani che punta al “consolidamento dei mercati europei ed arabi e ad uno sviluppo del mercato russo e asiatico”. Moa ha vinto nel 2016 il “Disney Best Licensee 2016” il premio che Walt Disney Company assegna al miglior licenziatario per la creatività e la valorizzazione Disney in chiave innovativa. Il rapporto con la Disney proseguirà almeno fino al 2018. La chiave del successo è la sneaker in pelle, stampata con grafiche ispirate al mondo dell’arte. Altro brand che corre grazie alle sneaker è Alberto Guardiani. Alla prossima edizione di Pitti Uomo, con una installazione dedicata, il brand marchigiano farà debuttare “One Soul”, il nuovo progetto per una sneaker unisex. Una sneaker di design nella quale il fondo tipicamente running viene abbinato ad una tomaia essenziale dai volumi sartoriali. (mv)