Reebok reinventa la sneaker Classic Leather e si ispira agli abiti più estrosi visti al Met Gala 2017

Gli abiti glamour del Met Gala 2017 non hanno affascinato soltanto il pubblico (di tutto il mondo), ma hanno colpito anche i designer di Reebok che si sono ispirati ai look più stravaganti visti all’evento newyorkese per reinventare le iconiche sneaker Classic Leather. La serata di beneficenza più fashion dell’anno, soprannominata “gli Oscar della moda”, che si è tenuta lunedì 1 maggio al Metropolitan Museum a New York, ha lasciato davvero il segno. Gli outfit mozzafiato indossati dalle VIP sono stati rielaborati dall’artista Isaac Toonkel dell’Innovation Team di Reebok per realizzare le tomaie delle scarpe sportive. Si sono trasformati in sneaker l’abito dorato con piume blu disegnato da Versace per Blake Lively (nella foto) e il vestito Maison Margiela col quale ha sfilato Katy Perry. Le Classic Leather, che di solito sono in pelle bianca per uno stile pulito, in questo caso hanno fatto da pagina bianca per una creazione artistica.