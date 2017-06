Sneaker, Pucci ci gira il mondo e Premiata lo conquista

Un giro del mondo in 11 scarpe. Emilio Pucci lancia la collezione “Sneaker of the World”, 11 modelli di sneaker dedicati ciascuno a una capitale globale. Le calzature, prodotte in Italia in edizione limitata e vendute online e in una cerchia ristretta di negozi, sono dedicate a Milano, Firenze, Roma, Parigi, Londra, Dubai, Mosca, Hong Kong, Seoul, Miami e New York. Ogni città è interpretata con fantasie e colori che la raccontino. Sul binario delle sneaker, e degli accessori, viaggia la crescita di una altro brand italiano. Premiata sta crescendo rapidamente: nel 2016 ha incrementato il fatturato del 20% e quest’anno punta a fare altrettanto grazie alla vendita di mezzo milione di paia di sneaker ma anche di accessori, come lo zaino Chatwin, tutto in pelle, dedicato allo scrittore britannico Bruce Charles Chatwin e lanciato un anno fa. “La pelletteria è un mondo che per materiali e tecniche è più vicino alla nostra tradizione e crediamo di essere pronti ad affrontare questa brand extension con maggiore convinzione” ha detto il fondatore del brand marchigiano Graziano Mazza a Pambianco. Premiata punta a crescere all’estero (attualmente la quota export dei ricavi è del 60%) e in Italia, mercato in cui l’azienda crede di poter guadagnare quote di mercato grazie ad un prodotto diversificato. (mv)