Terremoto: Della Valle presenta il “progetto Arquata” e recluta gli “amici imprenditori”

Ieri nel quartiere generale Tod’s di Casette d’Ete, i fratelli Della Valle hanno consegnato il rendering della struttura al sindaco di Arquata del Tronto Aleandro Petrucci, alla presenza del commissario per la ricostruzione post sisma Vasco Errani. L’obiettivo è quello di avviare il cantiere subito e consegnare le chiavi dello stabilimento al primo cittadino a dicembre 2017. La nuova fabbrica, che occuperà una superficie di 2mila metri quadrati, con un investimento iniziale da 2 milioni di euro che salirà fino a 5 milioni, occuperà 100 persone che verranno formate nello stabilimento Tod’s di Comunanza (Ascoli Piceno). Ma Diego Della Valle non si ferma qui: “Da gennaio inizierò a incontrare una lista di imprenditori, che sono anche amici, per proporre un impegno forte nella ricostruzione post sisma”. (mv)