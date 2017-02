Partecipa al sondaggio UNIC e di’ la tua: come si comunica l’impronta ambientale della pelle? Call for Leather Footprint!

Come si comunica l’impronta ambientale di una pelle? Abbiamo lanciato un sondaggio nell’ambito del progetto Product Environmental Footprint (PEF) della Commissione Europea. L’obiettivo è raccogliere le opinioni di conciatori, associazioni di categoria, fornitori, clienti e di tutti gli attori della filiera pelle. Per aiutarci è sufficiente compilare il breve questionario disponibile a questo link. La compilazione richiede meno di 10 minuti e ci aiuterà a progettare gli strumenti per comunicare l’impronta ambientale della pelle in maniera chiara e trasparente. Per partecipare c’è tempo fino alle ore 23:00 del 22 febbraio.