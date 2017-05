Tutto sul green: a Montorso Vicentino convegno sui risultati di greenLife, progetto internazionale per la concia sostenibile

“Calcinaio, concia, recupero del sottoprodotto e analisi di nuove tecnologie per la valutazione dell’impatto socio-economico e ambientale”. Sono questi, come illustrato dall’ingegner Guido Zilli di Dani, gli obiettivi di greenLife, giunto a conclusione e che è al centro di un convegno a Montorso Vicentino. Il gruppo conciario vicentino è stato uno dei cinque partner che hanno partecipato al progetto co-finanziato dall’Unione Europea accanto al Gruppo Mastrotto, Ikem, Ilsa e Acque del Chiampo. Un’indagine durata 36 mesi, per la quale era stato fissato un budget di 2.260.000 euro, a cui si aggiungono 1.120.000 euro dell’Europa. In base agli “ottimi risultati portati dalla sperimentazione”, Roberto Mecenero del Gruppo Dani ha annunciato che l’azienda ha deciso di dotarsi di un nuovo bottale per la calcinazione con acqua ossigenata.