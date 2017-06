Spagna: nel primo trimestre l’export cresce in volume, ma perde fatturato. Tutta colpa dell’Europa

Strano destino, quello della scarpa spagnola. Pochi anni fa aveva intrapreso un percorso di rinascita e crescita, conquistando importanti quote sui mercati internazionali. Poi ha visto crescere (trend ancora in corso) la concorrenza portoghese. Ora i calzaturieri di Madrid affrontano una situazione tutta da valutare. Nel primo trimestre 2017, infatti, il loro export è cresciuto del 3,4% in volume, arrivando a 48 milioni di paia. Il valore, però, è calato dell’1,1%, scivolando a quota 834,4 milioni di euro. La colpa? L’eccesso di esposizione europea, indubbiamente. Madrid esporta il 78,8% del totale dentro i confini UE dove, tra gennaio e marzo, ha perso per strada il 3,8% del suo fatturato. Va meglio sui mercati internazionali, +8,6% in valore, ma pesano (ancora) troppo poco.