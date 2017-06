Pericoloso incendio ieri a Santa Croce. Le fiamme sfiorano concerie e industrie chimiche. Nessun danno

Momenti di paura, ieri pomeriggio, a Santa Croce sull’Arno, per un incendio divampato intorno alle 13 che è andato a lambire le vicinanze di otto aziende conciarie e due industrie chimiche. Il rogo si è generato da alcune sterpaglie in un terreno vicino alla zona industriale, probabilmente a causa della siccità. Difficili le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri a causa del denso fumo nero e del forte vento che alimentava le fiamme. L’incendio si è diffuso con grande velocità fino a raggiungere la prossimità dei piazzali delle aziende, in particolare Kemas, Begy Color e conceria Ascot. “Danni zero – ha commentato Daniele Marinai, titolare dell’azienda chimica Kemas –. Abbiamo avuto fortuna, nel 70% dell’area avevamo tagliato l’erba venerdì. Non c’era un granché da bruciare. È stato il classico fuoco di paglia”. Alcuni danni sono stati riportati da Rasatrice Il Delfino, dove le fiamme hanno raggiunto un contenitore di rifiuti non pericolosi e un furgone. La situazione si è risolta intorno alle 18,30 con il completo spegnimento del rogo.