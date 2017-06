Ponte a Egola: il Consorzio conferma CdA e presidenza. 2016: sostanziale stabilità, nonostante le incertezze

Confermato il CdA, così come la presidenza di Michele Matteoli (Cuoificio Otello). Il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola procede in continuità sotto il profilo delle cariche e, la scorsa settimana, ha presentato un quadro congiunturale che, nel 2016, si è chiuso all’insegna di una stabilità “sostanziale”. Aggettivo rassicurante, vista la profonda incertezza internazionale, non solo sotto il profilo economico. Matteoli, nella sua relazione, ha sottolineato come il mercato veda una parziale ridefinizione dei rapporti di forza tra top di gamma e lusso accessibile. Preoccupazione, oltre che per il problema della contraffazione, per il “fattore prezzo” perché, ha spiegato Matteoli al quotidiano Il Tirreno, “le firme cercano sempre più di ottimizzare sugli acquisti, ma nel contempo cercano servizi aggiuntivi oltre a materiali nuovi e convenienti”.