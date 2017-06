Toscana, affitto d’azienda per il calzaturificio Marros: la manovia tornerà a produrre

Presto la manovia del calzaturificio Marros potrebbe tornare a funzionare. Secondo quanto riporta La Nazione, di recente il commissario liquidatore ha accordato un fitto d’azienda per 4 anni che permetterà a più realtà del settore calzaturiero di produrre nel capannone di San Miniato. A due anni dal fallimento dell’azienda, riprendono le attività. Ora sono in corso lavori di adeguamento della struttura e valutazioni sul parco macchine: secondo l’accordo, le future produzioni saranno effettuate con gli strumenti lasciati in eredità dalla precedente proprietà e con quelli (nuovi o già in uso) che le imprese subentranti porteranno in dote. A proposito del marchio Tremp, depositato nel 2004 e prodotto fino al 2014, il prossimo 16 giugno è in calendario un’asta telematica. Per il comprensorio del Cuoio, buone notizie.