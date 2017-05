Furti: emergenza continua. Ma a Scandicci, questa volta, i ladri restano a mani vuote

Non si placa l’ondata di furti che da mesi attanaglia le imprese dell’area pelle italiana; concerie, pelletterie, calzaturifici. Dopo il caso, raccontato ieri, della banda di malviventi che ha cercato, per la terza volta, di saccheggiare il calzaturificio Romit di Montegranaro, la stessa scena si è ripetuta la scorsa notte a Scandicci. Alcuni ladri hanno tentato di introdursi all’interno della Pelletteria Toro: puntavano, presumibilmente, a un lotto di borse e accessori da caricare su un furgone, ritrovato nelle vicinanze e risultato rubato lo scorso gennaio. Non ci sono riusciti: il furto è stato sventato dall’immediato arrivo sul luogo dei Caribinieri. I malviventi, però, sono riusciti a fuggire.